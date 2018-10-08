В детском саду отравились 38 человек

В городе Нетешине Хмельницкой области в детском саду №6 "Радуга" отравились 38 человек. Из них 31 ребенок в возрасте от 3 до 6 лет. Остальные - воспитатели, их помощники и 19-летний парень, который контактировал с работниками учреждения.

37 пострадавших госпитализировали. У них была высокая температура, слабость, боль в животе, диарея, тошнота. Один ребенок лечится дома.

- Люди попали в больницу в состоянии средней тяжести, - говорит заведующий инфекционным отделением специализированной медико-санитарной части города Людмила Овчар, 61 год. - 8 октября, получили результаты анализов. У пациентов обнаружили сальмонеллез (инфекционное заболевание. Поражает пищеварительную систему. В организм бактерия обычно попадает с водой или пищей. - ГПУ). Сейчас все идут на поправку. Но болезнь серьезная, поэтому некоторое время будут оставаться в стационаре. Откуда именно взялись возбудители болезни нам пока не известно.

В детском саду на звонки не отвечают.

Специалисты областного лабораторного центра взяли из детского учреждения на анализ пищу, воду, смывы. В помещениях провели дезинфекцию.