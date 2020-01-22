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четверг, 23 января 2020 07:25

В четвертом классе написал, что будет летчиком

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— По работе много летаю. Надеялся, что попаду на Алексея. Он был из тех одноклассников, кого хотелось увидеть, — говорит киевлянин 42-летний Станислав СУХОРУКОВ. Учился в школе с пилотом-инструктором Алексеем Наумкиным.

— Запомнился один урок в четвертом классе. Мы писали сочинение на тему "Кем видишь себя в будущем". Алексей написал, что хочет стать летчиком-испытателем. Это была мечта многих парней, но не все воплотили ее в жизнь.

Алексей Наумкин родился в Киеве. Его отец Евгений Иванович был штурманом-испытателем на столичном заводе "Антонов". Учился в киевском Национальном авиационном университете. Имел 12 тыс. часов полетов.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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