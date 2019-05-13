В Чернобыле нашли неизвестные радиационные зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3654
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2700
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2052
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4727
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3051
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5796
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3654
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1134
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3312
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 297
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 00:00

В Чернобыле нашли неизвестные радиационные зоны

  Комментировать

Работники Национального центра ядерной робототехники Великобритании с коллегами из украинской организации "Экоцентр" обнаружили радиационные "горячие" точки в Рыжем лесу, который окружает место катастрофы в Чернобыле. Сделали это с помощью детекторов, размещенных на борту беспилотников.

Ученые провели полеты на высоте 45-60 м при скорости 65 км/ч. Смогли подойти ближе к радиационной зоне без вреда для участников исследования. Планируют продолжать полеты еще год.

Рыжий лес (400 га хвойных деревьев в Чернобыльской зоне, которые от радиации стали цвета ржавчины. — ГПУ) стал одним из наиболее радиоактивных мест на планете. На его исследование потратили две недели. Собранные данные использовали для создания 3D-карты и выделения радиационных "горячих" точек.

— Мы можем залететь в зону заражения приблизительно за 10 километров от места аварии, собирая детальную информацию и транслируя ее в реальном времени, — объясняет профессор Национального центра робототехники Том Скотт. — Создание карты демонстрирует, что значительные части территории, вместе с Рыжим лесом, отмечаются относительно низким уровнем радиации из-за естественного распада, который происходил последние 33 года. Материалы проникли глубже под землю, потому радиационное излучение блокируется почвой.

Автор: Дарина БОРХЕС
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыле нашли неизвестные радиационные зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 32274
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 29008
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 18622
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 18612
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 17426
Украина
За драку между арестантами наказали всю колонию
За драку между арестантами наказали всю колонию
Школьники сами выбирают завтраки и обеды
Школьники сами выбирают завтраки и обеды
Рассекретили документы Украинской Народной Республики
Рассекретили документы Украинской Народной Республики Просмотров: 315
Украинцы начали отдыхать дважды в год
Украинцы начали отдыхать дважды в год Просмотров: 45
В Полтаве перестали ходить маршрутки
В Полтаве перестали ходить маршрутки Просмотров: 36
Больше всего комментируют
22
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
3
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 298
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua