В Чернобыле нашли неизвестные радиационные зоны

Работники Национального центра ядерной робототехники Великобритании с коллегами из украинской организации "Экоцентр" обнаружили радиационные "горячие" точки в Рыжем лесу, который окружает место катастрофы в Чернобыле. Сделали это с помощью детекторов, размещенных на борту беспилотников.

Ученые провели полеты на высоте 45-60 м при скорости 65 км/ч. Смогли подойти ближе к радиационной зоне без вреда для участников исследования. Планируют продолжать полеты еще год.

Рыжий лес (400 га хвойных деревьев в Чернобыльской зоне, которые от радиации стали цвета ржавчины. — ГПУ) стал одним из наиболее радиоактивных мест на планете. На его исследование потратили две недели. Собранные данные использовали для создания 3D-карты и выделения радиационных "горячих" точек.

— Мы можем залететь в зону заражения приблизительно за 10 километров от места аварии, собирая детальную информацию и транслируя ее в реальном времени, — объясняет профессор Национального центра робототехники Том Скотт. — Создание карты демонстрирует, что значительные части территории, вместе с Рыжим лесом, отмечаются относительно низким уровнем радиации из-за естественного распада, который происходил последние 33 года. Материалы проникли глубже под землю, потому радиационное излучение блокируется почвой.