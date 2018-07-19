В центре Киева добивались принятия языкового закона

Возле Украинского дома в Киеве 3 июля общественные активисты провели акцию "За закон о языке".

— В этот день проходит шесть лет от начала протестов против "закона Кивалова-Колесниченко". Их называли "языковым Майданом". Проходили именно здесь, — говорит участник акции 61-летний Сергей Руденко из Василькова на Киевщине. — Тогда промосковская Верховная Рада неправомерно приняла подсунутый Кремлем языковой закон. Он был откровенно антиукраинским. Это сделали депутаты от Партии регионов и коммунисты. Четыре месяца назад Конституционный суд признал его незаконным. Удивляет, что за это время "новый" парламент не принял достойный закон. В нем же большинство позиционирует себя патриотами. Есть проекты, которые достойно подтверждают статус украинцев как коренной нации — на своей Богом данной земле. Но их даже не ставят на рассмотрение.

Участники акции написали и передали депутатам Верховной Рады призыв срочно принять закон об украинском языке. Парламент не взялся за него и ушел на каникулы.