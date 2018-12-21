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пятница, 21 декабря 2018 06:25

В боях погибли 110 военных

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За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов. Еще 776 были ранены по состоянию на 20 декабря.

Небоевые безвозвратные потери украинской армии — еще 100 человек. 91 военный ранен.

Больше всего нарушений перемирия фиксировали на Мариупольском направлении — 2169 обстрелов. На Попаснянском — 964.

С начала операции Объединенных сил 30 апреля украинская армия взяла под контроль три населенных пункта: Южное и Шумы в Донецкой области, а также хутор Вольный в Луганской области.

За 2017 год украинская армия в боях потеряла 198 бойцов, почти 1300 получили ранения. С весны 2014 года в российско-украинской войне погибли 2914 военнослужащих.

Автор: Руслан ГРИШКО
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