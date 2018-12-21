В боях погибли 110 военных

За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов. Еще 776 были ранены по состоянию на 20 декабря.

Небоевые безвозвратные потери украинской армии — еще 100 человек. 91 военный ранен.

Больше всего нарушений перемирия фиксировали на Мариупольском направлении — 2169 обстрелов. На Попаснянском — 964.

С начала операции Объединенных сил 30 апреля украинская армия взяла под контроль три населенных пункта: Южное и Шумы в Донецкой области, а также хутор Вольный в Луганской области.

За 2017 год украинская армия в боях потеряла 198 бойцов, почти 1300 получили ранения. С весны 2014 года в российско-украинской войне погибли 2914 военнослужащих.