В автобус с украинскими туристами врезался легковой автомобиль

В Румынии 7 мая в аварию попал автобус с украинскими туристами. 50-местный МАН столкнулся с легковушкой "Киа Сид", слетел в кювет. Травмы получили девять людей. Пятерых — госпитализировали. Среди них водитель и пассажир "Киа".

Автобус возвращался из Сербии в Украину. Должен был развезти туристов в Одессу и Днепр. Авария произошла около города Бреила на юго-востоке Румынии в 7:00. Женщина за рулем легковушки заснула, по предварительной версии.

— Выехала на встречную полосу и протаранила нас. Она и ее спутница живы. Румынские службы сработали оперативно. Первые пожарные и четыре "скорые" были на месте трагедии меньше чем через 5 минут, — рассказывает пассажир автобуса Александр Хлебович, 30 лет.

Спасатели достали из автобуса всех, кто не мог выбраться сам. Водителя МАНа и пассажирку легковушки допрашивали полицейские.

— Через 5 минут стражи порядка полностью перекрыли трассу, — добавляет Александр. — Менее чем за 2 часа приехал эвакуатор и коммунальная техника. Убрали остатки машин и помыли асфальт.

Румыны предоставили туристам два автобуса, которые довезли людей до границы с Украиной. Там пассажиры пересели на украинский транспорт.