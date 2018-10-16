В Армянске в третий раз произошел выброс химии

- В Армянске снова выброс, в ожогах взрослые и дети. Жители переживают из-за лжи и провокаторов, которые говорят, что все решается и все хорошо, - говорит 30-летняя Ксения Бабич, правозащитница из оккупированной Балаклавы. Оккупационные власти о новых выбросах молчат.

Первый произошел в ночь на 24 августа. В химической катастрофе обвинили пересохший кислотонакопитель (водоем для хранения химических соединений. - ГПУ) завода "Крымский титан". Через две недели оккупационная власть начала эвакуацию детей. Из Армянска и двух сел - Филатовка и Пятихатки вывезли 3,8 тыс. школьников и воспитанников детсадов. А также 60 семей с людьми с инвалидностью.

После отмены 23 сентября чрезвычайной ситуации были еще два выброса. Первый - 30 сентября, второй - 10 октября.

- В городе снова тяжело дышать, после 15-минутной прогулки у ребенка на теле появилась сыпь, отекли глаза, начался удушающий кашель, - говорит жительница Екатерина Пивовар, 25 лет. - Пришлось вызвать скорую. В приемной аншлаг. Врачи уже не скрывают, что это химическое отравление. В диагнозах так и указывают.

- Федеральному медико-биологическому агентству России нужны для анализа зубы 40-50-летних людей, проживающих в Армянске более 5 лет. Также пряди волос жителей в возрасте от 3 лет, - говорит местная жительница Наталья Кружинская-Куницына. - Волосы состригают небольшими прядями с затылочной части головы, как можно ближе к коже и помещают в бумажный конверт. Планово удаленные у стоматолога зубы можно отдать тоже.

Материал для исследований необходимо принести в городскую поликлинику. Чтобы доказать, что за последние несколько лет в организме накапливались вредные вещества. Так будет легче добиться компенсации для всех жителей нашего города и близлежащих сел.