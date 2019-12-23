В армии появятся новые звания

В Украине введут новые воинские звания для высшего офицерского состава - бригадный генерал и командор-адмирал. Отменят звание генерал Вооруженных сил.

Введение новых званий происходит в рамках приближения ВСУ к стандартам НАТО.

- Оценить необходимость этого внедрения и существенно ли это влияет на боеспособность - невозможно, - говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. - Весь мир ориентируется на стандарты НАТО. Нам тоже нужно. Но новые звания надо встроить и в систему управления ВСУ. Для этого следует изменить устав внутренней службы, где прописаны обязанности от солдата до Верховного главнокомандующего. Пока этого нет. Изменения званий можно называть важными, но бессистемными.

Новые звания для офицеров предусмотрены законопроектом №2247. За него в первом чтении проголосовали 267 народных депутатов.