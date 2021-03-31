В апреле ожидаются частые перепады температуры

Средняя температура апреля будет на уровне +7 ... 11С °. Дождей ожидается мало.

- В горных районах может быть 2-6 градусов тепла. На Львовщине и крайнем юге местами может доходить и до 3-5 градусов мороза, - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, 49 лет. - Осадков ожидается 22-62 миллиметра. На Закарпатье и в Карпатах может доходить до 84 миллиметров.

В апреле будут частые перепады температуры, говорит народный синоптик Леонид Горбань, 81 год:

- В начале месяца будет доходить до 12 градусов тепла. С девятого числа поднимется до 16. А через три дня снизится до 8 градусов. К середине апреля постепенно потеплеет до 18-21 градуса. Затем снова будет снижение - до 14. Перед Пасхой (православные будут отмечать 2 мая. - ГПУ) будет прохладно.

Посевы сельскохозяйственных культур в регионах находятся в разном состоянии.

- Вследствие зимних холодов весеннее кущение почти отсутствует. Поэтому на некоторых полях сохранились редкие посевы, - говорит агроном 37-летний Виталий Ярешко. - Ночные заморозки не позволили растениям нарастить надземную массу и корни. Не помогли и весенние удобрения. Если в первой декаде апреля не наступит потепление и не начнется активное кущение растений, ситуация на полях станет плачевной.