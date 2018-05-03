Вечером 28 апреля в селе Шпанов Ровенского района на Ровенщине в 6-летнего Романа Хоневича попала пуля из автомата Калашникова. Попала в спину под лопаткой.

— Роман игрался с друзьями во дворе. Сказал о резкой боли в спине. Подумали, что его кто-то ударил. Но увидели дыру в футболке и кровь, — говорит мать парня Татьяна Хоневич. — Сын начал терять сознание. Вызвали "скорую".

Пострадавшему сделали рентген, прооперировали. Врачи извлекли пулю и передали ее стражам порядка.

— Повезло, что она попала не в лицо или голову. Тогда все закончилось бы фатально. Травма не составляет угрозы, — говорит заведующий травматологического отделения Ровенской областной детской больницы Игорь Яковец.

Калибр пули — 7,62 мм, установили полицейские. Ее из автомата выпустил местный мужчина на заброшенном полигоне в 3 км от двора, где игрались дети. Через два дня он добровольно пришел в полицию, сдал оружие.

— Сказал, что автомат купил недавно. Тестировал его на стрельбище. Сожалеет, что так произошло, — говорят в областной полиции.

Мужчина может получить до 200 ч общественных работ или ограничение воли до двух лет.

Полигон возле села не работает. 10 лет назад там тренировались работники милиции и охотники.