Увидели осужденного через год

- У брата больные почки, камни диаметром по 5 миллиметров, - рассказывает о 29-летнем Рефате Алимовом его сестра Ление. - Его надо лечить, а они дают обезболивающие. И то не всегда.

Рефат находится в следственном изоляторе.

- Однажды у брата был такой приступ, что скрутило, - продолжает женщина. - Сокамерники кричали врача. Тот пришел: "Зачем симулируешь?"

Ление впервые увидела брата через год после задержания.

- В камере сидят еще десять, - говорит. - Рефат не хочет, чтобы мы переживали, говорит, что все нормально. Только блохи сильно кусают по ночам.