Увеличили налог от продажи автомобиля

В Украине увеличили налог, который нужно платить после продажи транспортного средства. Взиматься начнет, если человек в течение года продаст более одной единицы транспорта: машину, мотоцикл, мопед, прицеп, автобус, трактор.

За вторую продажу нужно оплатить 5% от заработанной суммы. За торговлю большим количеством транспорта необходимо будет отдавать по 18% от каждой сделки.

Налог не будет взиматься в случае продажи в течение года только одного вида транспорта.

— Такое изменение не положительное, — говорит директор компании "Авто-Консалтинг" 42-летний Олег Омельницкий. — Это сделали для того, чтобы стимулировать перекупщиков — людей, которые занимаются куплей-продажей автомобилей не в рамках предпринимательской деятельности, а как физические лица.

Если человек уже продал одно или два транспортных средства, то это с третьим и следующими ему в один год делать невыгодно. Как вариант, можно продать автомобиль по доверенности. То есть договориться, чтобы в следующем году покупатель снял авто с учета и перерегистрировал его на себя. Также возможно зарегистрировать транспортное средство на третье лицо. Уверен, что этот закон будут обходить.