Увеличат пенсионный возраст для женщин

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине увеличат до 60 лет. Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь полных 28 лет стажа.

- В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составлял 59 лет, а потом увеличился на полгода. В этом году будет последнее повышение, - говорят в Пенсионном фонде. - Но по-прежнему будут увеличиваться требования к пенсионному стажу. В 2022-ом он составит 29 лет.

- Увеличение пенсионного возраста необходимо. Однако на экономику такое решение особо не повлияет, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - Когда закладывали общий пенсионный возраст в 1950-1960-х, женщинам его значительно занизили. Потому что тогда их средняя продолжительность жизни была ниже. И считали, что женщине стоит меньше работать, а больше заниматься семьей. Времена изменились. Во всем мире такая схема давно не работает. Женщины живут дольше и работают наравне с мужчинами. Поэтому и уходить на пенсию должны одновременно. В Европе такое практикуют многие годы. Украина ввела повышение возраста для женщин еще при Януковиче. Делала это поэтапно.

В стране до сих пор много пенсионеров (на сентябрь 2020-го насчитывалось более 11,2 млн человек. - ГПУ) и их количество постоянно растет. Денег на выплаты не хватает. Поэтому через 10-15 лет государство платить пенсии не сможет. В Европе все официально работают и честно платят налог, поэтому и пенсионерам есть на что жить. У нас налог платить никто не хочет, зато ходит много теневых денег. Единственный выход - накапливать на пенсию самому. Среди молодежи это уже нормальная практика. Имеют неплохие сбережения. Однако люди советского воспитания привыкли надеяться на власть.