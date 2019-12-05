Украинское школьное образование хуже, чем белорусское

Украина заняла 39-е место из 80 в международном рейтинге качества школьного образования "ПИСА-2018". В исследовании эксперты оценивали знания 15-летних подростков в чтении, математике и естественных науках.

Тестирование среди 600 тыс. учеников проводили в прошлом году. Украина принимала участие впервые. Задание выполнили почти 6 тыс. отечественных школьников. По чтению заняли 37-42-е места, по естественным наукам — 35-42-ое. Хуже всего сдали тесты по математике, заняли места с 41 по 46.

По уровню школьного образования находимся на одной ступени с Турцией и Люксембургом, показали результаты рейтинга. Не существенно отстаем от Беларуси и Хорватии. Сильно — от России, Латвии, Литвы. Лучшими стали Китай, Сингапур и Эстония.

- Многие считают, что виновна в таких результатах советская система образования. Однако ее давно уже не существует, — говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой, 56 лет. - К тому же в Беларуси и Эстонии она действовала в те же годы, что и у нас. Не стоит искать причину в прошлом. Результат украинских школьников — ожидаемый, учитывая реальное состояние нашего образования. Больше удивляет, что рядом с нами находится Люксембург. Зная уровень жизни и инвестиций этой страны в обучение, не думал увидеть ее так низко.

Тестирование показало, что до базового уровня по математике не дотягивают 36% украинских подростков, по чтению — 25,9%, по естественным наукам — 26,4%.

— Среди причин — недостаточное финансирование образования, — рассказывает Виктор Громовой. — На протяжении 10 лет тратим на обучение одного ученика 27 тысяч долларов. Самые успешные страны взамен вкладывают по 50 тысяч. Также стоит анализировать потребности общества и создать спрос на наиболее необходимые профессии. Например, человек с высоким уровнем знаний математики должен иметь перспективы реализовать себя в Украине, а не за рубежом, где большой спрос на хороших специалистов.

Отечественное образование нужно лучше адаптировать к реальной жизни.

— Необходимо менять содержание учебных программ и пособий, применять современные подходы в преподавании. В частности, стоит использовать прием "кейс-стади". Так процесс обучения максимально приближают к реальной деятельности какого-либо специалиста. В Германии детей возят на фермы, чтобы видели весь процесс изготовления молока и сыра. Для городских учеников такая практика чрезвычайно познавательная. Увиденное лучше запоминается.

Чтобы повысить интерес детей к естественно-научному образованию, необходимо создавать в школах места, где ученик самостоятельно может провести эксперимент, исследование или что-то сконструировать. В Варшаве есть "Коперник", в Амстердаме — музей "Немо". Там можно самостоятельно сконструировать гидроэлектростанцию, которая будет давать ток, или зайти в отдел генетики, где практически со 100-процентной точностью узнать цвет глаз вашего будущего ребенка.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся "ПИСА" работает с 1997 года. Ее координирует Организация экономического сотрудничества и развития, которая имеет штаб-квартиру во французском Париже и объединяет 35 стран.

"ПИСА" имеет шкалу из шести уровней, по которой оценивает знания школьников. Первый уровень — самый низкий, второй — базовый, третий-четвертый — достаточный. Пятый и шестой — высокий.

Из украинских школьников, третьего и высших уровней по чтению достигли 46,4%, по естественным наукам - 43,6%, по математике - 37,9%.