Украинские заводы отдали россиянам

Горловский мясокомбинат и Харцызский канатный завод "Силур", которые в 2014 году захватили боевики, теперь будут руководиться из России.

"Силур" передали в управление российскому предприятию "Росэкспоснаб", а мясокомбинат - частной компании "Профгарант".

- Передали, поскольку РФ не может их контролировать без своих менеджеров, - говорит 45-летний Сергей Гармаш, директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса. - У всех захваченных украинских предприятий есть настоящие владельцы. Теперь они переориентируют эти производства. Могут даже уничтожить, если завод или шахта будет конкурентным в России. Москве выгоднее, чтобы эти заводы работали и обеспечивали оккупированные территории. Таким образом РФ меньше тратит своих средств на их жителей.

Россияне не доверяют местным руководителям, поскольку это может привести к утечке информации о состоянии этих компаний настоящим владельцам.

- Там не осталось хорошего менеджмента. Все уехали, а тех, кто остался, выгоднее переманить в РФ под обещания высоких зарплат, - добавляет эксперт.

На оккупированной части Донбасса до войны работали 43 крупных завода и 23 шахты. Большинство из них контролирует российская компания "Внешторгсервис", которой владеет олигарх-беглец Сергей Курченко.