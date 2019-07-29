Украинские военные поедут в Мали

Пятеро украинских военных поедут выполнять задачи миротворческой миссии ООН в африканскую страну Мали. Там украинцы будут служить впервые.

- Сейчас 61 украинский военный выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в разных странах, - рассказывает полковник Валентин Левчик из Генерального штаба Вооруженных сил Украины. - В Афганистане служит 21 человек, в Конго - 12, в Приднестровском регионе Молдовы – 10, в районе Абьей - шестеро, в Мали - пятеро, в Судане - четверо, Косово - двое, на Кипре - один.

В Республике Мали с января 2012-го продолжается вооруженный конфликт. Власть президента Амаду Тумани Туре повалили путем государственного переворота. Солдаты создали Национальный комитет по восстановлению демократии, взяли под контроль столицу Бамако и приостановили действие конституции Мали. Переворот осудило международное сообщество, в частности Совет безопасности ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество Западноафриканских государств. С апреля 2013 года в Мали отправляют миротворцев. В январе 2019 года президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в миссии примут участие и украинские военные.