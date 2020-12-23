Украинская церковь поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Православная церковь Украины поддерживает легализацию каннабиса, если его использовать только в медицинских целях.

- Не должно быть злоупотребления и свободного распространения наркотика, - говорит предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, 41 год. - Встречался по этому поводу с премьером и президентом. Отмечал, что решение не должно привести к пагубным последствиям. Не надо допускать, чтобы в будущем под видом разрешенного в стране процветала наркомания.

Появление каннабиса в медицине допускает и Русская православная церковь в Украине.

- Это поддерживают онкобольные люди, которые страдают от боли. Должны быть правильно расставлены акценты и приняты нормативные документы. Должны быть определены требования по выращиванию марихуаны. Следует контролировать ее оборот, - говорит митрополит Львовский и Галицкий РПЦ в Украине Филарет, 48 лет.

Для церкви вопрос каннабиса не существенный, говорит религиовед 47-летний Тарас Антошевский:

- Она больше выступает против легализации игорного бизнеса. Разрешение на использование медицинской марихуаны само по себе не является злом. Но у нас, прикрываясь этим, могут легализовать наркотики. Сможет ли государство гарантировать эффективный контроль за использованием каннабиса?