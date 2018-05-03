Украинцы двое суток не могли вылететь из Египта

215 туристов из Украины 27 апреля не смогли вылететь домой из египетского города Шарм-эль-Шейх из-за технических неисправностей самолета "Аэробус" отечественной авиакомпании "Янэйр".

Он должен был отправиться из международного аэропорта "Борисполь" с новой группой отдыхающих. В Египте забрать людей, у которых закончились туры. В украинском аэропорту рейс ждали до 300 человек.

Все они покупали туры на отдых в компании "Джоин Ап".

В Египте украинцы ждали вылета почти двое суток.

- Нас забрали из отеля в три утра, а через час вернули обратно. Никто ничего не объясняет, вылеты переносятся. Персонал сказал в обед освободить номер, - говорит львовянка Кристина Бобуха, 30 лет. - В 15:00 нас отвезли опять в аэропорт. Обещали вылет в шесть вечера. Затем несколько раз переносили. Сидели на чемоданах.

29 апреля в ситуацию вмешался президент Петр Порошенко. Поручил Министерству иностранных дел проконтролировать возвращение украинцев домой. До этого первых туристов успел забрать самолет, который туроператор отправил в Египет вместо поломанного. Все отдыхающие вернулись в Украину 30 апреля.

Туристов, которые ждали в "Борисполе", забрали в местную гостиницыу "Русь". Туроператор оплатил им проживание и питание.

- Причина, по которой самолет не вылетел из Киева - техническая. Она повлекла за собой смещение всех вылетов. Мы понимаем, что ситуация форс-мажорная и будут компенсированы дни, потраченные на ожидание рейса, - говорит пресс-секретарь "Джоин Ап" Екатерина Резниченко.

Туристка София Василенко, 29 лет, на странице в соцсети написала, как вести себя людям в подобной ситуации:

"Отельный гид - это человек, который может выключить телефон. Поэтому еще до путешествия запишите номер горячей линии туроператора. Интернет - самый быстрый способ привлечь к себе внимание. Ищите выход совместно и не сейте панику".

В Министерстве иностранных дел украинцам советуют воздержаться от путешествия в некоторые регионы Египта. В стране продолжается чрезвычайное положение из-за риска террористических актов.