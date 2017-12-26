Украина заблокировала соглашение Болгарии с РФ

Болгария приостановила действие договора с российской компанией "МиГ" о ремонте истребителей 23 декабря. Жалобу в местную комиссию по защите конкуренции подала украинская компания "Укринмаш", которая входит в государственный концерн "Укроборонпром". Сумма соглашения составляла $49,7 млн — 1,4 млрд грн.

Россияне должны были отремонтировать 15 боевых самолетов МиГ-29. Министерство обороны Болгарии объяснило — выбрали их компанию, потому что только она имеет лицензию, выпускает оригинальные запчасти к данным истребителям.

— В результате жалобы обслуживание самолетов приостанавливается. Предусмотренные средства вернут в государственный бюджет. Чтобы опять получить их, понадобится не меньше трех-четырех месяцев. Жалобу подали без штрафных санкций, что говорит о том, что единственной целью было заблокировать процедуру, — говорит министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, 45 лет.

Болгария — единственный член НАТО, который имеет на вооружении советскую военную технику. В ноябре часть болгарских военных пилотов отказались садиться за штурвал советских МиИГ-29, указывая на небезопасность устаревших самолетов.

В компании "Укринмаш" блокирование соглашения не комментируют.