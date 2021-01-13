Ударят сильные морозы

С 15 января в Украине существенно похолодает. Днем будет держаться -10 ... 16 ° C, ночью - до -18 ° C. Периодически будет идти снег.

- В центральных и восточных областях может быть еще холоднее, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - Ночью самые сильные морозы вероятны в северных районах - до 21 градуса ниже нуля. После 20 января начнет теплеть. Днем будет температура около нуля и выше. Стоит ожидать мокрого снега или дождя.

Морозы не испортят посевы озимых.

- Плохо, что нет достаточного снежного покрова. Он защищает растения. Однако прогнозируемый мороз - умеренный. Если будет держаться почти неделю, то не повредит, - говорит агроном Александр Кисель, 54 года. - Важно, насколько озимые окрепли осенью. Где выпало достаточно дождей - все будет хорошо. Где подсохли - могут теперь вымерзнуть.