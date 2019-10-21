Учителя перекрывали международную трассу

19 октября учителя 12 школ Лугинской объединенной территориальной громады на Волыни перекрыли международную трассу Киев – Ковель – Ягодин. Требовали погасить им долги по зарплате. Часть педагогов не получали выплаты с июля. Отпускные им начисляли не в полном объеме.

Митинговали почти сотня педагогов. Держали плакаты: "Требуем зарплату!", "Где наши отпускные?", "Отдайте заработанное", "Учителя тоже люди".

Председатель Житомирской областной государственной администрации 46-летний Виталий Бунечко пообещал, что педагоги получат все выплаты.

"Вскоре педагогам Лугинского ОТГ выплатят зарплату. На ближайшем заседании правительства, вероятно 23 октября, будет принято решение о выделении необходимой суммы. Это уменьшит градус напряжения", — пишет Виталий Бунечко в "Фейсбуке".

Акция учителей была запланирована. О ней они заранее предупреждали руководство ОТГ.