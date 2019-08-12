Участок дороги Киев - Харьков бросят недоремонтированным

Ремонт дороги Киев - Харьков М-03 прекратят из-за нехватки средств в бюджете Полтавского горсовета.

- Работы стоили 140 миллионов гривен. Между облгосадминистрацией и городом существовала договоренность об оплате "50 на 50". С начала года ОГА выделила 70 миллионов гривен, а город – 10 миллионов, - рассказывает 37-летний Тимофей Голбан, директор департамента строительства, градостроительства и архитектуры и ЖКХ Полтавской ОГА.

Ремонт начали в ноябре прошлого года, завершить должны были в сентябре 2019-го. Для этого Полтавский горсовет должен дополнительно выделить 60 млн грн.