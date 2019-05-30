Участковых заменят офицеры громад

В Украине запустили проект "Полицейский офицер громады". В объединенных территориальных громадах на конкурсе выберут людей, которые заменят участковых. 34 полицейских уже начали работу в Днепропетровской области. К концу года офицеры должны появиться почти в 800 громадах. С 2020-го - по всей стране.

- Хотелось бы, чтобы ребята пришли служить в Национальную полицию. Мы готовы за свой счет обучать, предоставить высшее образование. А они будут защищать громады. Это тоже война с несправедливостью, злом, хамством, - говорит руководитель Нацполиции Сергей Князев, 47 лет.

Кандидатов будут выбирать через анкетирование. Затем будет два этапа отбора. Первый - тестирование на логическое и аналитическое мышление, знание законодательства, второе - интервью со специальной комиссией. Полицейские, которые пройдут испытания, получат офицерскую должность, служебный автомобиль, планшет, полную экипировку и зарплату почти 12 тыс. грн.