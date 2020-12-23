Убийство Николая Тарасюка хотели признать естественной смертью

14 декабря с позиции на фронте российско-украинской войны исчез солдат 47-летний Николай Тарасюк из 14-й отдельной механизированной бригады им. Князя Романа Великого. Оружие и вещи остались в блиндаже.

Военные объявили побратима пропавшим без вести. Через несколько дней стало известно, что Николай мертв, тело - у боевиков. Представитель от Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Орестович заявил, что пьяный пехотинец сам покинул позиции, перешел на оккупированную территорию и умер от передозировки спиртного.

Вечером 17 декабря на контрольно-пропускном пункте "Счастье" в одноименном городе Луганской области боевики передали тело Николая Тарасюка украинским воинам. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его задушили, смерть насильственная. Обнаружили много синяков и ран. Алексей Орестович извинился.

- Мое первое сообщение стало технической ошибкой, - говорит. - Я перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ. Фактически обнародовал версию оккупантов. Ответственность за это несу лично.

- Во время расследования гибели военных следователи становятся не на сторону защитников, - говорит Ирина Рыбакова из 93-й бригады "Холодный Яр". - Пытаются обвинить самих бойцов.

Когда-то в моего друга, который стоял на передовой, боевики выпустили пулеметную очередь. Попали три пули калибра 7,62 миллиметра. Раздробили палец на руке, пробили бедро и пятку. После операции в палату зашли два следователя. Начали давить, чтобы друг давал ложные показания. Мол, нарушения перемирия не было. Они сами стрелялись с побратимами. Друг был еще в наркозе, не понимал. Хорошо, что зашел врач и выгнал следователей.