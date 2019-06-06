Убийцу ребенка в Переяславе могут не наказать

5-летнего Кирилла Тлявова похоронили 5 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Он умер в больнице от ранения головы. 31 мая ребенка подстрелили местные полицейские 42-летний Владимир Петровец и Иван Приходько, 31 год.

Они в нерабочее время стреляли по банкам во дворе Петровца. Праздновали последний звонок своих детей. Кирилл с товарищами гулял на асфальтированной площадке неподалеку своего дома.

Улица Героев Днепра - на окраине Переяслава. Здесь только частные дома. Со стороны дороги во дворе Тлявовых нет ограждения. Дом большой, недавно отремонтирован. Имеет два входа. Здесь живут Игорь и Татьяна Тлявовы. Имеют еще сына 8-летнего Дениса.

В обед 5 июня во двор съезжаются машины. Люди несут цветы и венки. Посреди двора огромная лужа после ночного дождя.

- Кирюша сидел и Денис рядом. Я катался на велосипеде, - рассказывает 8-летний Денис, товарищ мальчика, который был свидетелем выстрела. Поговорить с ребенком позволяет его заплаканная баба Наталья. - Нас четверо было. Услышали какой-то хлопок, как петарды. Я увидел, что Кирилл потерял сознание и начал истекать кровью. Сразу поехал к его маме. Тетя Таня с дядей Колей (брат Татьяны Тлявовой. - ГПУ) прибежали сюда.

Когда выносят гроб, баба Кирилла теряет сознание. Родственники колют ей успокоительное, вызывают "скорую".

- Мы узнали по телевизору, а потом уж увидели, что то наши, - говорит 70-летняя Лидия Савчук, тетя Татьяны Тлявовой. Присела в машине неподалеку двора. - Он такой хороший был, любил выступать в садике на концертах.

- Ребенок хороший был, они оба ребята спокойные, - говорит Наталья Гора, 59 лет. - Таня, моя племянница, золотой человек. А Игорь - вообще. Не могли нарадоваться этим ребенком.

- И тех жалко. Там тоже дети, - добавляет Лидия Петровна о полицейских. По информации в СМИ, у Приходько двое маленьких детей. У Петровца - трое. - Мне думается, что стрелял ребенок. Дети там были. Родители теперь их покрывают.

- Где стекло битое - это мишень. Они целились в бутылки, - показывает 60-летний Виктор Черненький. Сосед Тлявовых ведет на холм напротив дома Петровца. Здесь валяется зеленое битое стекло от бутылок. До места, где играли дети, не более 200 м.

- На холме поставили бутылки. По верху этого бугра, до места, где лежал Кирилка, прямая линия, - говорит.

Кирпичная двухэтажка с арками принадлежит бывшей жене 42-летнего Владимира Петровца. Здесь никто не живет, говорит Виктор. Приезжают, как на дачу.

- Это все безнаказанность, - продолжает Виктор Николаевич. - Говорят люди, что они были пьяны, ничего не соображали. И никто не знает, накажут ли. Уже есть разговор, что оружие не могут найти. Хотя ночью здесь было много полиции и эти из ГБР (Государственного бюро расследований. - ГПУ) приехали. Все изьяли - гильзы были возле дома. Но орудия убийства не обнаружили.

На месте убийства Кирилла - игрушки и цветы. Местные говорят, дети здесь играют постоянно.

4 июня Голосеевский суд Киева обоим полицейским дал 60 суток ареста. Их подозревают в умышленном убийстве.

Иван Приходько пять лет работал в Государственной автоинспекции. В 2015-м перевелся в патрульную полицию в Киеве. Не прошел переаттестацию. Но возобновился решением Окружного административного суда Киева. С марта 2018-го работает в водной полиции.

Весной 2019-го Приходько посреди улицы ударил ножом в живот 53-летний переяславец. Было внутрибрюшное кровотечение, повреждена межреберная артерия.

Владимир Петровец последний год работал в отделе полицейского реагирования Переяслава. По образованию - водитель-пасечник. Начинал также гаишником. После переаттестации в 2015 году тоже был уволенен и возобновился.

На суде оба отказались давать показания и проходить осмотр на наличие следов пороха.

- Найденные гильзы калибра 5,6 миллиметра, - говорит 44-летний Роман Труба, глава Государственного бюро расследований. - Проведены три следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через шесть месяцев.

На момент выстрела рядом с полицейскими находился еще один человек и 16-летний сын Петровца. Они фигурируют в качестве свидетелей.

В действиях полицейских признаки двух преступлений - убийство по неосторожности и хулиганство.

- Если будет такая квалификация, то максимальный срок наказания - 12 лет тюрьмы, - говорит юрист-криминолог Анна Маляр, 40 лет. - Но это предварительная оценка. Следствие возможно установит другие факты. Неизвестно, кто из них попал в ребенка. Если оба брали оружие, ничего не помнят и не найдутся свидетели - следователи могут не установить виновного.

Самые громкие скандалы, в которые попала полиция

С 2016 года полиция попала в несколько скандалов.

4 декабря 2016-го в селе Княжичи под Киевом во время ночной перестрелки между подразделениями погибли пятеро полицейских. Группа оперативников пряталась в доме - ждала грабителей. В доме сработала сигнализация. Туда приехал экипаж полиции охраны. Они задержали оперативников. Освобождать "своих" нагрянул спецназ "КОРД". Возникла перестрелка. Расследование еще продолжается.

7 февраля 2016 года патрульный полицейский Сергей Олийнык во время преследования легковушки БМВ застрелил пассажира 17-летнего Михаила Медведева. Полицейского обвинили в превышении служебных полномочий. Суд продолжается. Олийнык вернулся на работу в апреле 2017 года.

24 августа 2016-го полицейские убили таксиста 32-летнего Александра Цукермана. В поселке Кривое Озеро Николаевской области патруль приехал на вызов жены Цукермана. Тот устроил пьяный дебош. Усмиряли его резиновыми дубинками, выстрелили из травматического пистолета четыре раза. Подозревают полицейского Дениса Ляхвацкого.