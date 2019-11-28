У волонтера Маруси Зверобой провели обыск

28 ноября утром работники Государственного бюро расследований пришли с обыском в квартиру волонтера, инструктора учебного центра десантно-штурмовых войск 41-летней Елены Самбул, известной как Маруся Зверобой. Она живет в Калиновке Васильковского района Киевской области.

Правоохранители отказались ждать ее адвоката. Угрожали выбить дверь.

- Начинаем обыск. Постановление вам вручено, ознакомьтесь. Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные всех участников. Это указано в постановлении, - говорит следователь ГБР, назвавшийся Игорем Ковизой.

Накануне следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект подозрения Марусе Зверобой и народному депутату Софии Федине. Их подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

В октябре женщины в онлайн-трансляции в соцсетях раскритиковали визит президента на линию соприкосновения в Золотое Луганской области. Зверобой предупредила Зеленского, что "там люди, контуженные на войне". Федина сказала, что "там ненароком может разорваться граната".

Летом 2014 года Маруся Зверобой организовала полигон военной подготовки для добровольцев. Осенью стала командиром 11-го батальона ДУК "Правый сектор" из Киевщины. В 2015 году начала сотрудничать с 79-й бригадой ВДВ, готовя бойцов для службы по контракту. В следующем году - старший солдат и командир мобильной инструкторской группы десанта Вооруженных сил Украины "Марусины медведи" 199-го учебного центра ДШВ на Житомирщине. В 2017 году работала в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии. В прошлом году вернулась в ряды десантно-штурмовых войск, где находится в отдельном разведывательном батальоне.