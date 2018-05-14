У Олега Пушкарука остались двое детей

9 мая около 4:00 во время обстрела вблизи города Золотое Попаснянского района на Луганщине погиб 49-летний Олег Пушкарук.

8 и в ночь на 9 мая в зоне операции Объединенных сил началось обострение. Четверо военных получили ранения. Наши бойцы уничтожили одного террориста, пятерых ранили, сообщает штаб ООС.

Олег Пушкарук был главный сержант 9-й роты 3-й батальонно-тактической группы 14-й бригады Вооруженных сил Украины. Родился 1 февраля 1969 года. Жил в городе Нововолынск Волынской области. В ВСУ призвали в 2015-ом. Через год подписал контракт.

Его дома ждали жена и двое маленьких детей. В последний раз общался с семьей в понедельник 7 мая. Рассказывал, что ситуация на фронте напряженная.

Двоюродный брат Олега Владимир Пушкарук погиб в августе 2014-го в боях за освобождение Иловайска Донецкой области. Оба погибших отличились мужеством и ответственностью, пишет местная пресса.

Олег - вторая боевая потеря ВСУ в мае и с начала операции Объединенных сил.

6 мая от подрыва минного устройства возле поселка Новгородское Донецкой области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады, водитель боевой машины пехоты Иван Сперелуп, 21 год.

С группой военных механизированного батальона, который действует на Горловском направлении, попал в засаду. На маршруте установили неизвестное взрывное устройство. Он подорвался. Двое бойцов получили ранения. На место засады прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. По ней открыли огонь диверсанты. После короткого столкновения украинские бойцы преследовали и уничтожили трех боевиков.

Иван Сперелуп родился 14 августа 1996 года. Жил в Ходорове Жидачевского района Львовской области. В 24-й бригаде служил по контракту с октября 2016-го. Осталась мать.

Житель поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области умер от осколка снаряда, застрявшего в голове. Имя мужчины не называют.

Попал под огонь террористов ДНР, которые обстреливали аэропорт в 2014-ом, говорит мать погибшего 75-летняя Мария:

- Стреляли из района Донецкого аэропорта. Осколок догнал его во дворе. В Днипре сделали операцию. Стало легче, привезла сына домой. Поставили пластину в голову, дыру залатали. Вроде бы хорошо было. А потом ему плохо сделалось, - рассказывает мать. - Не спасли - умер через пять дней после ухудшения.