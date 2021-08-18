У нас современная банковская система

- Украине практически с нуля удалось построить рыночную экономику, - говорит экономист Ярослав Жалило, 49 лет.

- Возродили большую прослойку предпринимателей. Правда, они в основном имеют мелкий бизнес. С другой стороны, эти люди готовы обеспечивать себя и семьи.

Достижением независимой Украины является современная банковская отрасль. Имеет динамическую систему платежей, соответствует европейскому уровню.

За 30 лет не сформировали современную структуру экономики. Используем традиционные преимущества Украины. На первых этапах это были металлургия, тяжелая промышленность. Затем добавилась аграрная отрасль. Для изменений нужна экономика, основанная и на большом бизнесе, и на сети малого и среднего.

Долго рассчитывали, что сохраним контакты с Россией и странами постсоветского пространства. Не искали другие рынки. И были зависимы фактически от одного государства. Россия этим воспользовалась: сначала вела против нас торговую войну, впоследствии стала гибридную.

В 1996 году, когда вводили гривну, к ней были завышенные ожидания. Рассчитывали на крепкую национальную валюту. А она пережила ряд внутренних и глобальных кризисов. Но не стоит говорить, что украинцы не доверяют своей валюте. После 2014-2015 годов курс гривны колеблется, но незначительно. И экономически хранить деньги в гривне выгоднее, чем, например, в долларах. Банки предлагают более высокие проценты.

Для украинцев неплохими были 2003-2004 годы. Экономически удачными можно считать 2007-2008-й и 2011-2012 годы. Самым худшим был период горячей фазы войны - 2014-2015 годы. Миллионы людей потеряли дома, работу.