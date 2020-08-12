Тюрьмы будут продавать на аукционах

В Украине начали продавать тюрьмы на открытых электронных аукционах системы "Прозорро". Первые лоты - исправительный центр в поселке Коцюбинское Киевской области и колония №51 в Одессе.

Покупатели смогут перепланировать здания под магазины, музеи, торговые центры, гостиницы.

- Речь сейчас не о тюрьмах, где есть заключенные. А о больших заброшенных комплексах, - говорит министр юстиции Денис Малюська, 38 лет. - Будем продавать в несколько этапов. На первом - помещения, которые не используются. Вторая волна - следственные изоляторы в центрах городов. Зато за средства от первых торгов строить СИЗО в промышленных зонах или за населенными пунктами. Третий этап - тюрьмы, которые сейчас действуют. Их замораживание и сокращение персонала позволит увеличить зарплаты тем, кто останется работать.

На продажу пойдут заведения с плохими условиями для заключенных. Их будут переводить в другие колонии.

- Это экономически выгодное решение, - говорит председатель Украинского аналитического центра 56-летний Александр Охрименко. - Еще с Советского Союза у нас остались куча тюрем. С тогдашней политикой арестовывали гораздо больше людей, чем сейчас. Еще берем во внимание нынешний закон о декриминализации. Огромные здания используются наполовину или пусты. Государство тратит значительные суммы на их содержание, зарплаты работникам. Не думаю, что после продаж госбюджет значительно пополнится. Но экономия будет весомая.

В Украине более 100 тюрем. Закрыть и продать планируют треть.