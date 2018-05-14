Туши свиней сбрасывают в ямы с водой

В селе Халепье Обуховского района на Киевщине работники местной фермы "Альянс" выбрасывают мертвых свиней в яму с водой или неглубоко прикапывают их возле хозяйства. Туши воняют на все село, говорят местные жители.

Люди отсняли на видео яму с тушами пятерых животных. Съемку выложили в интернет.

"Вонь страшная. Все это просачивается в землю и попадает в наши колодцы", — написала жительница Халепья Светлана Хлистун в "Фейсбуке".

В конце апреля на свиноферму приезжали полицейские, представители ветеринарной службы, экологи. Осмотрели территорию хозяйства. Обнаружили несколько погибших животных. Две туши были прикиданы землей. Так под открытым небом лежали несколько недель.

— Трупы так находят уже не первый раз. Но хозяйство расположено на территории, за которую отвечает Обуховский районный совет. Поэтому на уровне села ферму не закроешь, — говорит местная жительница Светлана Кочубей.

Владелец хозяйства — Святослав Федина, 54 года. Он нарушил закон "О побочных продуктах животного происхождения", говорят полицейские.

Крестьяне обещают проводить митинги, если ферма будет продолжать выбрасывать туши животных.