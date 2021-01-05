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среда, 06 января 2021 00:30

Туристов снимали с подъемника более 2 часов

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В поселке Славское Сколевского района Львовской области 1 января вышел из строя и остановился кресельный подъемник на гору Тростян. На нем застряли 74 человека.

- Поломалась трансформаторная подстанция, - говорят в службе по чрезвычайным ситуациям Львовской области. - Прибыли 16 спасателей и две единицы спецтехники. Дополнительно направили 11 человек из Дрогобыча. За 2,5 часа тросами спустили на землю всех туристов. Среди них - трое беременных и 13 детей. Никто не пострадал.

- Сначала охватила паника, потому что ждали спасателей почти час. Волновалась, что крепления оборвутся, - говорит одна из туристок Нина Карпинская. - Когда прибыли спасатели, успокоилась. Видела, как спускают людей. Знала - меня не забудут. Повезло, что было относительно тепло, выше нуля. Однако все равно замерзла, нос красный. А еще немало детей. Кто знает, как им далось длительное сидение.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
06
января

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