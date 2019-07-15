"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику"

С 2009 года сельское население Украины сократилось на 16%. С 5,6 млн трудоспособных крестьян в возрасте от 15 до 70 лет более 2 млн выехали на заработки в другие страны или города. Об этом сообщают в Национальной академии наук Украины.

- Без крестьян не сможет развиваться любое общество. Потому что они производят продукцию, которую потребляет вся страна, - говорит социолог НАНУ 60-летняя Елена Бородина. - Украинские крестьяне используют для этого традиционные методы и ручной труд. Сохраняют экологическую безопасность и биоразнообразие на территориях, поддерживают состояние лесных и водных ресурсов.

Почему уезжают?

- В селе нет работы. Только 500 тысяч украинских крестьян трудоспособного возраста работают на агропредприятиях. Остальные два миллиона - сами на себя. В мире таких людей не выбрасывают из социального процесса. А в Украине им не начисляют стаж, не гарантируют пенсионное обеспечение, не дают выплат в связи с болезнями или потерей трудоспособности. Люди занимаются сельским хозяйством полулегально. И будут работать так всегда. Потому что для них сельское хозяйство не бизнес, а образ жизни.

Как это влияет на экономику?

- В поисках средств к существованию люди нашли работу. Сельсоветам не надо создавать им рабочие места. Если государство начнет легализировать такую ​​работу - лучше не станет. Крестьян надо стимулировать к этому путем субсидирования, обучения, создания производственной и образовательной инфраструктуры.

Как влияют на крестьян заработки за рубежом?

- Меняют их мировоззрение. Работники тратят деньги на ремонт дорог, школ, детсадов. Самоорганизуются, строят местную экономику. Кроме денег за рубежом, крестьяне набираются знаний.

С другой стороны, страна теряет людей. Трудовые мигранты живут в стрессе, потому что далеко от дома. Разрушаются браки, дети остаются без присмотра.

Как остановить отток рабочей силы?

- Украина занимает первые места по экспорту сырья: зерна, растительного масла. Их производство не создает большие цепи добавленной стоимости, в нем не задействовано большое количество людей. Поэтому работы нет.

Государство должно создать рынки, где крестьяне будут продавать готовую продукцию с большой добавленной стоимостью. Когда люди увидят результаты своего труда - не захотят никуда ехать.

Что изменится с населением через 5-10 лет?

- Это будет зависеть от того, как изменят земельную, аграрную и сельскую политику. Если развивать индустриальное хозяйство и укрепление экспорта, то крестьяне продолжат уезжать. А если обеспечат достойные условия труда - возвращаться домой.