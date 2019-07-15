"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику"

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 585
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2871
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1269
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1926
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1647
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5572
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1593
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 432
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 00:25

"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику"

  Комментировать
 

С 2009 года сельское население Украины сократилось на 16%. С 5,6 млн трудоспособных крестьян в возрасте от 15 до 70 лет более 2 млн выехали на заработки в другие страны или города. Об этом сообщают в Национальной академии наук Украины.

- Без крестьян не сможет развиваться любое общество. Потому что они производят продукцию, которую потребляет вся страна, - говорит социолог НАНУ 60-летняя Елена Бородина. - Украинские крестьяне используют для этого традиционные методы и ручной труд. Сохраняют экологическую безопасность и биоразнообразие на территориях, поддерживают состояние лесных и водных ресурсов.

Почему уезжают?

- В селе нет работы. Только 500 тысяч украинских крестьян трудоспособного возраста работают на агропредприятиях. Остальные два миллиона - сами на себя. В мире таких людей не выбрасывают из социального процесса. А в Украине им не начисляют стаж, не гарантируют пенсионное обеспечение, не дают выплат в связи с болезнями или потерей трудоспособности. Люди занимаются сельским хозяйством полулегально. И будут работать так всегда. Потому что для них сельское хозяйство не бизнес, а образ жизни.

Как это влияет на экономику?

- В поисках средств к существованию люди нашли работу. Сельсоветам не надо создавать им рабочие места. Если государство начнет легализировать такую ​​работу - лучше не станет. Крестьян надо стимулировать к этому путем субсидирования, обучения, создания производственной и образовательной инфраструктуры.

Как влияют на крестьян заработки за рубежом?

- Меняют их мировоззрение. Работники тратят деньги на ремонт дорог, школ, детсадов. Самоорганизуются, строят местную экономику. Кроме денег за рубежом, крестьяне набираются знаний.

С другой стороны, страна теряет людей. Трудовые мигранты живут в стрессе, потому что далеко от дома. Разрушаются браки, дети остаются без присмотра.

Как остановить отток рабочей силы?

- Украина занимает первые места по экспорту сырья: зерна, растительного масла. Их производство не создает большие цепи добавленной стоимости, в нем не задействовано большое количество людей. Поэтому работы нет.

Государство должно создать рынки, где крестьяне будут продавать готовую продукцию с большой добавленной стоимостью. Когда люди увидят результаты своего труда - не захотят никуда ехать.

Что изменится с населением через 5-10 лет?

- Это будет зависеть от того, как изменят земельную, аграрную и сельскую политику. Если развивать индустриальное хозяйство и укрепление экспорта, то крестьяне продолжат уезжать. А если обеспечат достойные условия труда - возвращаться домой.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Трудовые мигранты самоорганизуются, строят местную экономику"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 39940
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 37365
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 35380
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 16894
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 14031
Украина
По городу бегают шесть тысяч бездомных кошек
По городу бегают шесть тысяч бездомных кошек
В Крыму строят детсады из контейнеров
В Крыму строят детсады из контейнеров Просмотров: 9
"У нас и Украины подобные проблемы из-за России"
"У нас и Украины подобные проблемы из-за России" Просмотров: 144
Украина попросила США продать оружие
Украина попросила США продать оружие 1 Просмотров: 909
В Армянске требуют пустить воду из Днипра
В Армянске требуют пустить воду из Днипра Просмотров: 315
Больше всего комментируют
11
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1110
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua