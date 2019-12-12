Трое военных погибли в один день

Три бойца 14-й механизированной бригады им. Князя Романа Великого погибли возле поселка Золотое на Луганщине 9 декабря. Погибли младшие сержанты 29-летний Андрей Войтович и Виктор Прусский, 49 лет, и старший солдат 22-летний Сергей Сирота.

Погибли во время обстрела боевиками украинского взводного опорного пункта. От вражеских снарядов сдетонировал противотанковый шлагбаум. Прусский получил смертельное ранение первый.

Сергей Сирота и Андрей Войтович жили в селах Щурин и Квитневое Рожищенского района на Волыни. У Войтовича остались жена и двое несовершеннолетних детей. У Сироты — родители.

Виктор Прусский родом из Ривне. У него остались мать и сестра.

"Не существует слов, чтобы выразить нашу боль. Есть необъятное черное горе. И жгучее стремление мести. Это самое маленькое, что можно сделать. Покойтесь с миром, братья", — говорится в сообщении на странице 14-й бригады в "Фейсбуке".