Трое военных погибли в один день

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 477
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 333
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2583
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8127
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1962
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4815
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 477
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 207
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 06:06

Трое военных погибли в один день

  Комментировать

Три бойца 14-й механизированной бригады им. Князя Романа Великого погибли возле поселка Золотое на Луганщине 9 декабря. Погибли младшие сержанты 29-летний Андрей Войтович и Виктор Прусский, 49 лет, и старший солдат 22-летний Сергей Сирота.

Погибли во время обстрела боевиками украинского взводного опорного пункта. От вражеских снарядов сдетонировал противотанковый шлагбаум. Прусский получил смертельное ранение первый.

Сергей Сирота и Андрей Войтович жили в селах Щурин и Квитневое Рожищенского района на Волыни. У Войтовича остались жена и двое несовершеннолетних детей. У Сироты — родители.

Виктор Прусский родом из Ривне. У него остались мать и сестра.

"Не существует слов, чтобы выразить нашу боль. Есть необъятное черное горе. И жгучее стремление мести. Это самое маленькое, что можно сделать. Покойтесь с миром, братья", — говорится в сообщении на странице 14-й бригады в "Фейсбуке".

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трое военных погибли в один день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 69004
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30592
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 12600
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12060
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 11610
Украина
"Мы с поляками только соседи. Коллегами никогда не будем"
"Мы с поляками только соседи. Коллегами никогда не будем" Просмотров: 81
"Живут в маленьких комнатах, вместо туалета — дырка"
"Живут в маленьких комнатах, вместо туалета — дырка" Просмотров: 72
Памятник погибшим демонтировали в Краматорске
Памятник погибшим демонтировали в Краматорске Просмотров: 72
США ввели санкции против российских газопроводов
США ввели санкции против российских газопроводов Просмотров: 36
Гуцульская брынза стала украинским брендом
Гуцульская брынза стала украинским брендом
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 758
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua