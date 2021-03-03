Трое погибли в пожаре

В блиндаже возле Донецкого аэропорта 22 февраля вспыхнул пожар. Вследствие него погибли солдаты 56-й мотопехотной бригады 23-летний Василий Килюшок, 34-летний Михаил Капран и 22-летний Николай Лебидь. Блиндаж подожгла российская диверсионно-разведывательная группа, по одной из версий.

Михаил Капран родом из Лебедина Сумской области. Получил 90% ожогов тела, скончался в харьковской больнице. Окончил высшее профессиональное училище лесного хозяйства, работал в лесничестве. Служить пошел в 2018 году.

Николай Лебидь родом из Кременчуга. В Вооруженные силы пошел сначала на срочную службу, дальше подписал контракт на три года.

Василий Килюшок родился в городе Вараш на Ривненщине. В 18 был призван на срочную военную службу, в 2017 году подписал контракт. Служил командиром боевой машины пехоты.