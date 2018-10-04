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пятница, 05 октября 2018 05:30

Третьеклассника избили в школе

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8-летнего Давида Лавриненко из райцентра Чернобай Черкасской области якобы избили одноклассники. Мальчик учится в третьем классе местной школы.

Ребенок попал в больницу после уроков с отбитой селезенкой. Ее удалили.

- Давид подключен к аппарату жизнеобеспечения, - говорит подруга матери пострадавшего Леся Бондарь, 38 лет. - За ночь перенес две операции. У ребенка вырваны волосы, рука не сгибается. После избиения сам пришел в универмаг, напротив которого мы с его мамой работаем в магазине. Назвал фамилии одноклассников, которые его били, и потерял сознание. Вызвали "скорую". Пока Давид без сознания.

- Одноклассники дрались и раньше. В начале сентября сын пришел из школы с разорванным ухом, - говорит мать Марина Лавриненко, 37 лет. - Почему так произошло, не могу сказать. Сын ничего не говорил о причинах. Жалобы на парня, который больше всего дрался, поступали и от других родителей. Я неоднократно обращалась к классному руководителю и его родителям. Педагог обещала разобраться. Результата не было.

В ближайшее время Давида Лавриненко могут перевезти в Черкасскую областную детскую больницу.

- Пока ребенок нетранспортабельный, - говорит главный врач областной больницы Николай Кондрацкий. - Наши медики к нему ездили. Делали дренаж легких. Планируем его доставить к нам авиацией.

Руководство школы от комментариев отказывается. Полиция рассматривает и другую версию трагедии - падение мальчика с дерева. Подозреваемых школьников опросили, по неофициальной информации. Говорят, в тот день были на тренировках.

Кроме отбитой селезенки, у Давида Лавриненко обнаружили перелом руки и многочисленные ушибы.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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