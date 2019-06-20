Тракторист может заработать 100 тысяч гривен

В июне количество вакансий в сельском хозяйстве выросло более чем вдвое. Ищут трактористов, разнорабочих, строителей, свиноводов. Предлагают от 9 до 20 тыс. грн.

- Особенно популярны сезонные заработки - сбор ягод, грибов. Например, в Броварах за собранный урожай шампиньонов платят в среднем 13-14 тысяч гривен. В Польше - 30 тысяч. За сбор бузины готовы платить 50 тысяч гривен, но объем сданной ягоды должен быть огромный, - говорит эксперт рынка труда 47-летняя Татьяна Пашкина.

50 тысяч гривен предлагают комбайнерам. Столько готовы платить в Одесской и Тернопольской области на время жатвы.

- Трактористы даже могут получать и 100 тысяч гривен при условии, что они знают, как управлять современной техникой. Это же касается и технологов, работающих с капризными культурами или племенным скотом, - объясняет эксперт.

Также высокие зарплаты в Черкасской области – 10900 грн, Киевской – 10700, Житомирской - 10 тыс., Волынской – 10750 грн. Там тоже популярны трактористы. В среднем им предлагают 15 тыс. грн. Разнорабочим платят 8700, садоводам – 9100 грн.