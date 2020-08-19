Титушко 2 дня проработал на высокой должности

27-летнего Вадима Титушко из Белой Церкви Киевской области уволили с должности вице-президента областной Федерации смешанных единоборств. На работе продержался 2 дня.

- Краткосрочное назначение сделали на местном уровне. Но он не имеет к нам никакого отношения. Поэтому, как об этом узнали - сразу уволили, - говорят в Украинской федерации смешанных боевых искусств.

Вадим Титушко стал известен в мае 2013 года. Тогда во время митинга оппозиции "Вставай, Украина!" он нападал на журналистов. Его фамилией стали называть мужчин, которых нанимают для участия в массовых потасовках.

В позапрошлом году Титушко стал фигурантом уголовного дела - подозревается в разбойных нападениях и ограблении. Его объявили в розыск. В августе нашли. Сейчас находится под домашним арестом до 3 сентября.