Тихона Курбатова убил русский снайпер

В городе Северодонецк Луганской области 28 августа похоронили командира взвода батальона "Айдар" 25-летнего Тихона Курбатова. За три дня до того под оккупированной Горловкой на Донбассе его убил русский снайпер.

Тихон Курбатов проверял позиции подразделения, когда в него попала пуля. Его эвакуировали с позиций, но по дороге в больницу Тихон умер.

— Его позиция была такая — родину надо защищать, — рассказывает друг Павел Черняхов. — Таких смелых, честных и прямых ребят есть действительно единицы.

Тихон Курбатов служил в войске из 2013-го. Сначала был на срочной службе, с началом войны подписал контракт с Вооруженными силами. Начал служить в 72-й механизированной бригаде им. Черных Запорожцев. В 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар". В мае 2019-го его наградили медалью "За военную службу Украине".

У Курбатова остались родители и сестра.