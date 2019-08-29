Тихона Курбатова убил русский снайпер

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
1 Просмотров: 1125
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 450
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 342
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1224
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4743
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 19458
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2538
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1791
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3087
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 918
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 19494
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6318
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 198
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 07:35

Тихона Курбатова убил русский снайпер

  Комментировать
 

В городе Северодонецк Луганской области 28 августа похоронили командира взвода батальона "Айдар" 25-летнего Тихона Курбатова. За три дня до того под оккупированной Горловкой на Донбассе его убил русский снайпер.

Тихон Курбатов проверял позиции подразделения, когда в него попала пуля. Его эвакуировали с позиций, но по дороге в больницу Тихон умер.

— Его позиция была такая — родину надо защищать, — рассказывает друг Павел Черняхов. — Таких смелых, честных и прямых ребят есть действительно единицы.

Тихон Курбатов служил в войске из 2013-го. Сначала был на срочной службе, с началом войны подписал контракт с Вооруженными силами. Начал служить в 72-й механизированной бригаде им. Черных Запорожцев. В 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар". В мае 2019-го его наградили медалью "За военную службу Украине".

У Курбатова остались родители и сестра.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихона Курбатова убил русский снайпер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 47821
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20621
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 19494
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 2 Просмотров: 16321
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 13528
Украина
Сенцова могут обменять на Вышинского
Сенцова могут обменять на Вышинского Просмотров: 135
"Что-то не то, потому что нас близко к городу подпускают"
"Что-то не то, потому что нас близко к городу подпускают" Просмотров: 558
Появился новый вид коммунальных услуг
Появился новый вид коммунальных услуг Просмотров: 63
Дария Бражник подняла 335 килограммов
Дария Бражник подняла 335 килограммов Просмотров: 45
Парубий подписал Избирательный кодекс
Парубий подписал Избирательный кодекс Просмотров: 9
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
3
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 2283
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua