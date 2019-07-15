Террористы ударили артиллерией по жилым домам

Российские боевики обстреляли артиллерией калибра 122 мм территорию линии разведения войск. Снаряды попали во дворы поселка Золотое Луганской области.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять воронок от артиллерийских снарядов. Они были на расстоянии 2 м от жилых домов. В четырех домах снесло крышу и выбило окна, оборвало линии электропередачи, обломки свалили деревья. У дороги обнаружили 18 воронок от мин калибра 82 мм.

- 10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Екатериновка, 64 километра западнее Луганска, беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии обнаружил 20 воронок, образовавшихся в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, - говорится в отчете миссии.