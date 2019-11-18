Тело украинского бойца отдали без органов

Боевики ДНР передали родственникам тело и утверждают, что это пленный украинский военный Роман Беспалый, 37 лет. Перед этим они сделали вскрытие и изъяли внутренние органы мужчины.

15 октября оккупанты заявили, что Беспалый покончил с собой — повесился в одиночной камере.

Тело отдали без документов и одежды. На него повесили бирку, на которой от руки написана фамилия "Беспалый". С украинского блокпоста тело направили в судебно-медицинскую экспертизу в Днипро.

— Даже под давлением он бы не совершил самоубийство. Если это таки мой муж, то его убили. Сам он этого не сделал бы, — говорит жена Анжела Беспалая. Она и отец не опознали в погибшем родственнике.

Беспалый вместе с семью украинскими военными 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого Донецкой области. Их авто по ошибке повернуло в сторону боевиков.

— Предварительное вскрытие сделали в городе Донецк. Никаких выводов не предоставили. Вскрытие в морге в Днипре не дает понять, что стало причиной смерти, — говорит 35-летняя Анна Старчевская из Днипровской полиции.