Тело Максима Хитайлова осталось у наемников

Во время атаки российских наемников на украинские наблюдательные пункты погиб гранатометчик 72-й бригады 22-летний Максим Хитайлов. Он родом из села Вырешальное Лохвицкого района Полтавской области. По контракту служил с апреля 2019 года.

– Максим учился в нашей школе до девятого класса, – говорит Александр Пятницкий, директор школы в селе Вырешальное. – Потом переехал в Миргород. Хорошо учился, побеждал в конкурсах. В 2013 году выиграл конкурс "Хрустальная сова" от Министерства образования.

В феврале 2017-го Максим Хитайлов окончил Миргородский художественно промышленный колледж Национального университета "Киевская политехника" по специальности технолог. Поступил на строительный факультет Полтавского Национального технического университета.

Ночью 18 февраля Максим стоял на наблюдательном пункте "Баня", по которому боевики ударили из артиллерии, танков и 120-миллиметровых минометов. Погиб, трое побратимов получили ранения. Под натиском боевиков они отступили, тело гранатометчика забрать не смогли.

У Максима Хитайлова остались мать Вита Григорьевна и брат Виталий.