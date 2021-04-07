Тело Леси Кобзарь нашли в камыше

В селе Ивахны Монастырищенского района Черкасской области 31 марта исчезла местная жительница 48-летняя Леся Кобзарь. Вышла из дома и не вернулась. Ее искала семья с односельчанами.

— Их огород выходит к берегу реки Горный Тикич, — рассказывает местный житель Михаил. Фамилию не называет. - Искали везде-в деревне, за деревней. Плавали по реке на лодках. В камышах ее и нашли. На утопленную наткнулись отец и сын Кузьменко.

Основная версия правоохранительных органов - самоубийство.

- В девять вечера женщина сказала, что выйдет на улицу в туалет. Мужчина взглянул в окно — там свет не загорелся. Сразу бросился искать, но не нашел. Впоследствии мы обнаружили следы. Шаги большие. Видно, бежала к воде босая, — говорит Сергей Журавлев, начальник Монастырищенской полиции.

По словам родных, последний месяц у женщины была депрессия. Ей предлагали обратиться к врачам, откладывала на потом. В селе говорят, что семья - порядочная. Женщина была приветливая, общительная. Раньше работала главным бухгалтером на сахарозаводе. У нее остались взрослая дочь и муж.