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четверг, 17 июня 2021 00:25

Телевидение хотят вывести из-под закона о языке

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Верховная Рада 15 июня внесла в повестку дня два законопроекта об отмене озвучивания или дубляжа на украинском языке сериалов, рекламы и политической агитации на телевидении. Эта норма языкового закона должна начать работать с 16 июля.

Законопроекты подали нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук. Далее их будет рассматривать парламентский комитет. Затем выставят на голосование.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019-го.

Шесть его норм начали действовать в прошлом году. Украинский стал обязательным в рекламе, научных работах и ​​во время конференций, проектной документации, кинотеатрах, учреждениях здравоохранения. Политические партии и организации должны составлять отчеты на государственном. Он должен быть в названиях аэропортов, вокзалов, станций, портов, остановок и т.п.

С 16 январе этого года украинский стал обязательным в сфере обслуживания. Кроме телевидения, с 16 июля половина изданий в магазинах должны быть на государственном. Экзамены на уровень владения украинским будут сдавать претенденты на работу в госслужбе и лица, желающие получить гражданство.

"Раньше в президентской фракции хотели отложить новые правила трансляции фильмов. Теперь планируют навсегда вывести телевидение из-под действия закона о языке", - пишет в фейсбуке народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, 53 года.

- "Слуги народа" атакуют украинский, - говорит соавтор языкового закона 41-летний Сергей Оснач. - Потураев хочет освободить телевидение от требования подавать на украинском рекламу и предвыборную агитацию, дублировать фильмы. Отстаивает интересы телевизионного лобби, которое продолжает производить фильмы на русском. Такие ленты и сериалы о РФ, ее милиционерах имеют скрытую пропаганду.

9 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять законопроект, позволяющий обучать иностранцев в украинских университетах на любом языке.

Документ подготовили 12 нардепов от "Слуги народа" и депутат объединения "За будущее" Сергей Минько.

- Образовательный законопроект - это инициатива группы русскоязычных ректоров учебных заведений, которые не способны обеспечить преподавание для иностранцев на государственном, английском или языках стран Евросоюза. Это позволяет действующее законодательство. Какого языка им не хватает - легко догадаться, - говорит Сергей Оснач. - Ректоры хотят преподавать на русском. Мол, тогда сохранят конкурентоспособность в мире украинской образовательной системы. Но спрос на английский значительно больше.

Эта игра на руку России. Она ежегодно вкладывает миллиарды для распространения своего языка, культуры и образования. Учась на русском, студенты будут подвергаться воздействию пропаганды. Если потом останутся в Украине - будут иметь здесь представителей "русского мира".

"Слуги" атакуют язык и работают на износ. Ждут, пока общество ослабится. Должны выстоять.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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