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четверг, 23 января 2020 05:25

Танкисты Вооруженных сил Украины проводят учения

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Танкисты Вооруженных сил Украины 21 января проводят учение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Тренируются отражать внезапные атаки врага. Накануне российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Опытное, Водяное, Новотроицкое, Травневое и Луганское боевики били из гранатометов. По поселку Орехово Попаснянского района Луганщины выпустили 17 мин калибра 120 мм. Один воин погиб.

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