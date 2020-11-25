Светлане Квитковой отказали в госпитализации

50-летней Светлане Квитковой из райцентра Умань Черкасской области отказали в госпитализации с воспалением легких, которое развилось вследствие коронавируса.

- Когда получила положительный результат, обратилась к семейному врачу и вызвала "скорую". Медик послушал и убедил, что легкие чистые, - говорит Светлана. - Когда к отсутствию обоняния, вкуса, усталости добавилась высокая температура и сильная боль в груди - разволновалась. Компьютерная томография подтвердила воспаление.

Госпитализацию не предлагали.

- Сказали, что и так полно больных, можно заразиться. Назначенные лекарства не помогали. Несколько раз вызывала "скорую", но та не приезжала. Терапевт частной клиники назначил внутривенные, внутримышечные и уколы в живот. Помогали, но впоследствии началась чрезмерная потливость и желудочные расстройства. Инъекции делал мой муж. Больше некому.

После отрицательного теста назначили 5-дневный курс капельниц для восстановления после антибиотиков.