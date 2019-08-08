Сущенко согласился отбывать наказание в Украине

Защитник незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать наказание в Украине.

- Летом по инициативе российской стороны Роман подписал бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но эти документы могут долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны не известны нам, - сказал Марк Фейгин, 48 лет. - Переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания".

Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. В июне прошлого года россияне приговорили его к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.