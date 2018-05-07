Судья получил "Мерседес" как гуманитарную помощь

Судья Голосеевского райсуда Киева Николай Шкирай получил гуманитарную помощь от Киевской городской государственной администрации — автомобиль "Мерседес-Бенц С 180" 2015 года выпуска. Рыночная стоимость машины — до $40 тыс., это более 1 млн грн.

О случае сообщает интернет-проект "Декларации", котоый собирает и анализирует электронные декларации чиновников и политиков.

Судья получил авто в мае прошлого года как инвалид II группы. В декларации указал, что имеет право лишь пользоваться им. Однако в открытом реестре Министерства внутренних дел указано, что "Мерседес" является собственностью Николая Шкирая.

Инвалид имеет право оформлять на себя полученный от государства автомобиль, по закону.

— Несовершенные законы. Судьи знают, как их обходить. Имеют необходимые связи, — говорит политолог Константин Бондаренко, 49 лет. — Это не единичный случай. Шкирай может апеллировать к законам и защищать свои интересы.

В КГГА отказались комментировать ситуацию по телефону.

Николай Шкирай работает в Голосеевском райсуде Киева с апреля 2015-го. До этого был судьей в Николаеве и Севастополе. В позапрошлом году купил итальянскую моторную яхту. Указал, что потратил на нее 439 тыс. грн вместе с растаможиванием. В действительности стоимость подобного судна — приблизительно 1,8 млн грн, установили журналисты.