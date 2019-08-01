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пятница, 02 августа 2019 06:20

Суд остановил самую успешную военную реформу

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Окружной административный суд Киева признал 16 июля недействительным приказ Министерства обороны о переходе военных частей на новую систему питания. Из-за такого решения реформа не будет завершена в этом году.

Иск подал предприниматель, который раньше поставлял продукты в армию. Имя мужчины засекретили. Причиной назвали якобы несогласованное с Государственной регуляторной службой заключение Минобороны. Документ должны были обнародовать для общественного обсуждения.

— В суд могла пойти одна из бывших фирм-кормилиц. Возможно, изменения в законодательстве оставили ее без прибыли, — говорит 44-летний Юрий Бирюков, бывший советник министра обороны.

С 2006 года солдат кормили частные фирмы. Поставляли продукты и готовили на военных кухнях. С началом войны эта система оказалась неэффективной — из-за постоянного перемещения армии и несовершенной логистики.

В 2016-мначали вводить новую систему питания. Образцами для нее стали войска НАТО. Там военные сами закупают еду по каталогам и готовят ее. Перечень позиций расширили с 30 до 400 — добавили фрукты, овощи и молочные продукты. Ввели "шведский стол", который дает возможность выбирать блюда.

Минбороны подало апелляцию. Рассмотрение назначили на 13 августа.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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