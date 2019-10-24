Студенты заболели дифтерией

23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета госпитализировали с дифтерией. Обратился с жалобами на боль в горле и температуру.

— Врачи обследовали 44 студентов-иностранцев, с которыми он контактировал. Троих госпитализировали с проявлениями болезни. В течение следующих дней обследуем еще 121 — они общались с носителями болезни, — говорит директор областной инфекционной больницы Михаил Поляк. — Носители возбудителя дифтерии могут не подозревать, что распространяют инфекцию. Передается воздушно-капельным путем. Бактерия живучая, сохраняется до трех недель.

Областная больница обратилась к Министерству здравоохранения и другим областям с просьбой перераспределить необходимые препараты от недуга. Восемь имеющихся в области противодифтерийных сывороток уже использовали.

Единственный способ защититься от болезни и предупредить развитие осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет.

За 10 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали два случая заболевания дифтерией.