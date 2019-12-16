Штрафы за отказ говорить на украинском заработают через два года

За отказ разговаривать с клиентами на украинском языке в общественных, государственных или медицинских учреждениях будут штрафовать до 11,9 тыс. грн. Система взысканий заработает через два года. Уголовной ответственности не будет.

За соблюдением языкового закона будет следить уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, 39 лет. Начнет выполнять свои обязанности с лета 2020-го. К этому времени должна организовать свою деятельность, по закону. Раньше подобной должности в Украине не было.

Языковой закон не распространяется на личное общение.

- Но если человек стоит перед государством как гражданин и просит защитить его, обучить, дать работу, то мы будем требовать использование государственного языка, - говорит Татьяна Монахова. - Если клиент приходит в общественные заведения питания и обращается к персоналу на украинском, а ему не отвечают - это нарушение закона. То же касается медицинской сферы. Даже частных больниц.

Жалобы на неисполнение закона можно будет отправлять по почте или подавать в электронном виде на сайте уполномоченного. С нарушителями будут проводить разъяснительную работу. Штрафовать за повторное пренебрежение законом.

- Особое внимание будем обращать на восточные регионы, - добавляет Татьяна Монахова. - Только появится возможность действовать на временно оккупированных территориях Донбасса, сразу будем привлекать их в украиноязычное пространство.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" парламент принял в апреле этого года.